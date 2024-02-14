“مسلسلات رمضان” … دور احمد داش في مسلسل رمضاني …مسار إجباري رمضان 2024
تم عرض بعض من مسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان المبارك ويتم البحث من قبل الكثير عن تلك المسلسلات هو مسلسل مسار إجباري الذي ينتظر عرضه بعض من المشاهدين ومن خلال مقالنا سنتعرف على مسار إجباري رمضان 2024.
مسار إجباري رمضان 2024
تم عرض المسلسل علي بعض من القنوات وعلى مواقع التواصل ويظهر بطل المسلسل الفنان احمد داهش والفنان عصام عمر وقد تم استنتاج انه سيتم القيام بمشاجرة بينهم وانه سيدور حول صراعات وسياخذ مسار الاكشن.
ابطال مسلسل مسار اجباري
بعد ان تم عرض المسلسل خلال الايام القليلة الماضية وبدء البحث من قبل الكثير لرغبتهم في التعرف على المشاركين في العمل الذي سوف يتم عرضه في رمضان 2024 ومن المتوقع ان يجذب مسلسل مسار اجباري اعجاب الكثير من الجماهير وانه من تأليف المؤلف باهر دويدار والمخرج نادين خان والعديد من الابطال المشاركين في ذلك العمل الذي قد يكون ناجح وانهم من ضمن الابطال التي ينتظر الكثير اعمالهم من ضمن ابطال المسلسل هم.
- من بطولة الفنان احمد داش.
- الفنان عصام عمر.
- الفنانة صابرين.
- أيضًا يشارك في العمل الفنانة جوري بكر.
- والفنان محمد لطفي.
- وكذلك الفنان محمود البزاوي.
- يشارك الفنانة ياسمين العبد.
- ايضًا الفنانة نور ايهاب.
- والفنانة مي الغيطي.
- الفنان محمد رشدي.
- كذلك يتم مشاركة الفنانة بسمة.
- وعدد من الفنانين الاخرين والضيوف الذين يعملون لنجاح العمل الذي سيعرض علي قنوات سي بي سي في خلال شهر رمضان الكريم اعادة على الامة الاسلامية بالخير واليمن والبركات.