دعاء المطر .. أفضل الأدعية المستحبة في أوقات المطر

يبحث الكثير من الناس في الوقت الحالي عن دعاء المطر، خاصة مع اشتداد حالة الأمطار منذ صباح اليوم، وتعتبر أوقات المطر من الأوقات المستحبة للدعاء، وفيها يتم استجابة الدعاء، ولهذا يرغب الكثيرون في استغلال هذا الوقت من أجل التقرب إلى الله بالدعاء، وترديد الأدعية التي جاءت في السنة النبوية والتي تقال في هذه الأحوال.

دعاء المطر

شهدت الكثير من المحافظات في مصر حالة من الاضطرابات الجوية، وخاصة محافظة الإسكندرية والتي لم يتوقف المطر عن الهطول فيها منذ فجر اليوم، وازدادت الأحوال الجوية سوءا لدرجة تعطيل الدراسة غدًا بأمر رسمي من محافظ الإسكندرية، وبالطبع تزامن هذا مع زيادة البحث عن أفضل دعاء المطر ورد في السنة النبوية.

ووفقًا لما جاء في السنة النبوية يعد الدعاء وقت المطر مستجاب حسب الحديث النبوي الذي رواه سهل بن سعد والذي قال فيه النبي “اثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر”، ولهذا هناك الكثير من الأدعية المستحبة وقت المطر والتي سنذكرها لك:

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والآجام والطراب والأودية ومنابت الشجر. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صيبًا نافعًا. سبحات الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. مطرنا بفضل الله ورحمته.

الدعاء وقت المطر

أيضًا هناك أدعية مستحبة في أوقات المطر وتشمل: