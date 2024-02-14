هُنا لينك التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 دخول سحب 8 سيارات و50 الف ريال – ايفون dkhoonemirates

هل ترغب في فرصة للفوز بجوائز قيّمة تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال؟ سجّل الآن في مسابقة دخون الإماراتية 2024 وهي مستبقة تابعة لإحدى أكبر شركات العطور في الإمارات، تقدم دخون مسابقة مثيرة، حيث ينافس العديد من العملاء بالاشتراك في مسابقة دخون الإماراتية 2024.

مسابقة دخون الإماراتية 2024

منذ الإعلان عنها، أثارت مسابقة دخون الإماراتية حماسًا كبيرًا في قلوب الكثيرين، إذ كشفت إدارتها عن تفاصيلها الرئيسية بدءًا من تاريخ افتتاح باب التسجيل في العشرين من يناير لهذا العام، مع استمرارية التسجيل حتى الحادي والثلاثين من مارس، وتمتاز هذه المسابقة بأنها مفتوحة لجميع منتجات الشركة، مما يتيح الفرصة للمشاركين ليبرزوا في عالم العطور بطريقة استثنائية.

التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024

هل ترغب في المشاركة في مسابقة دخون الإماراتية؟ إليك الخطوات الضرورية للإشتراك:

زيارة الموقع الرسمي لمسابقة دخون الإماراتية https://dkhoonemirates.com/products.

انقر فوق زر “تسجيل الدخول” للبدء في عملية التسجيل.

قم بإدخال بياناتك كاملة في الحقول المخصصة.

بعد ذلك، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

أدخل رقم الفاتورة الخاصة بك.

قم بإرفاق رقم هاتفك للتواصل السريع.

انقر على زر “إرسال الطلب” لتأكيد المشاركة.

بمجرد استلام الطلب، سيتم فحصه والتأكد من استيفاء جميع البيانات المطلوبة. ستتلقى رسالة نصية تأكيدية بمجرد قبول طلبك.

شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024

قامت الشركة بتحديد عدد محدود من الفائزين في المسابقة، حيث ستقوم بتكريم الفائز الأول بجائزة قيمتها 100,000 درهم إماراتي، والفائز الثاني بجائزة قيمتها 50,000 درهم إماراتي، والفائز الثالث بجائزة قيمتها 25,000 درهم إماراتي.

أضافت الشركة أيضًا أنه يجب على المشتركين تقديم مستندات هويتهم الرسمية والتأكد من صحة وسلامة المعلومات المرسلة عند التسجيل في المسابقة. كما يتعين على المشتركين أيضًا أن يكونوا بالغين وعلى علم بجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالمسابقة. ومن أجل ضمان استمرار سير المسابقة بشكل عادل وشفاف، فإن الشركة تحتفظ بالحق في استبعاد أي مشترك يشتبه في مخالفته لشروط المسابقة أو تلاعبه بالنتائج. بعد التسجيل، يجب على المشتركين تأكيد صحة المعلومات عن طريق رد على رسالة تأكيد تُرسَل من الشركة. بعدها، سيتم اعتبارك مشاركاً رسمياً في المسابقة.

تهدف مسابقة دخون الإماراتية إلى تعزيز الثقافة الإماراتية وتشجيع الموهوبين في هذا المجال لذا، إذا كنت تلبي الشروط المذكورة ولديك شغف بالإنتاج الفني، فلا تتردد في التسجيل في هذه المسابقة والمنافسة مع أفضل المواهب في الإمارات.