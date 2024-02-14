“رايحة على فين ياسجاير تاني”.. زيادة نارية جديدة في اسعار السجائر اليوم الاربعاء 14 فبراير… محدش هيشربها تاني..!!
شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر تعلن عن زيادة في أسعار منتجاتها الراقية حيث من المتوقع أن تتراوح هذه الزيادة بين 2 جنيه وحتى 10 جنيهات على تشكيلة منتجاتها المتميزة بما في ذلك سجائر دافيدوف وتايم ومانشيستر سيتم تطبيق هذه الزيادة الجديدة بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 يأتي هذا القرار استجابةً لتعديلات في أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر، ويهدف إلى ضمان استمرارية جودة وتميز منتجاتنا المحترمة.
اسعار السجائر الجديدة
وفقًا لإعلان رسمي من الشركة فإن أسعار السجائر الجديدة في القاهرة 24 كالتالي
- سجائر دافيدوف
- كلاسيك جولد وايت
- العلبة84 جنيه
- الخرطوشة 836 جنيه
- الكرتونة 50 خرطوشة 41,800 جنيه
سيملز جولد
- العلبة: 84 جنيهًا
- الخرطوشة 836 جنيه
- الكرتونة 30 خرطوشة 25,080 جنيه
سجائر تايم
- العلبة 44 جنيه
- الخرطوشة 437 جنيه
- الكرتونة 50 خرطوشة 21,850 جنيه
سجائر مانشيستر
- العلبة 39 جنيه
- الخرطوشة387.50 جنيه
- الكرتونة 30 خرطوشة 19,375 جنيه
اسعار السجائر قبل الزيادة
في منتصف شهر نوفمبر 2023، قررت شركة المنصور الدولية لتوزيع السجائر رفع أسعار منتجاتها بزيادة تصل إلى 10 جنيهات، نتيجة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة للسجائر وفيما يلي أحدث الأسعار للسجائر قبل هذا الزيادة:
- سعر عبوة دافيدوف بأنواعه كان 74 جنيه
- سعر عبوة ايفولف بأنواعه كان 54 جنيه
- سعر عبوة تايم بأنواعه كان 38 جنيه
- سعر عبوة سيلكت كان 29 جنيه
- سعر عبوة تارجت بأنواعه كان 29 جنيه
- سعر عبوة مانشيستر كان 37 جنيه
نلاحظ أن هذه الأسعار تمثل الوضع قبل الزيادة التي تمت اليوم.