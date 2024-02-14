مظلتي.. قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الاخيرة حمل الان pdf

بعد انتظار طويل اليوم ارتفعت معدلات البحث من قبل أفراد الشعب العراقي في كافة محافظات العراق عن رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، حيث إن هذا الموضوع من أكثر المواضيع التي يهتم بها مواطني الشعب العراقي في وقتنا الحالي، والآن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهتم كثيرا بإنهاء الإجراءات اللازمة من أجل الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية، ومن خلال السطور التالية، لذلك نوضح لكم رابط الاستعلام وما هي الشروط الواجب في توافرها في المستحقين.

أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

سبق لنا وقدمنا لكم رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وبالفعل تحصل الكثير من الأسر العراقية على الدعم المالي من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر برنامج الرعاية الاجتماعية، لذلك اليوم نوضح لكم رابط الاستعلام وكيفية الدخول على الرابط بالطريقة التالية:

قم بالدخول عبر الموقع الرسمي منصة مظلتي من هنا. أو قم بالدخول عبر المنصة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا. ثم قم باختيار برنامج الرعاية الاجتماعية. من خلال النافذة الرئيسية للموقع قم بإدراج البيانات المطلوبة، واختيار الوجبة التي ترغب في الحصول عليها. ثم قم بالنقر على أيقونة بحث، خلال اللحظات تظهر أمامك نافذة بها أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024.

شروط استحقاق دعم برنامج الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

نصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يصبح من المستحقين وهذه الشروط تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصفة مستمرة في دولة العراق.

أن يكن المتقدم من النساء ألا يقل عمرها عن 16 عاما ولا يزيد عن 55 عاما.

أن يكون عمر المتقدم من الرجال ألا يقل عمره عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب ألا يكون لنا المتقدم أو المتقدمة أصول أو عقارات غالية الثمن.

متى يتم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024؟

في بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق أشادت عن موعد إعلان الوجبة الجديدة من برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن المتوقع أن يتم إعلانها خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المراجعة وفحص كافة الطلبات المقدمة.