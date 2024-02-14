𝖗𝖊𝖘𝖚𝖑𝖙𝖘 | وزارة التربية العراقية لينك الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في بغداد وجميع المحافظات

يبحث الآن جميع طلاب المرحلة الإعدادية المتوسطة عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول، فهي مرحلة تعليمية من اهم مراحل التعليم التي تمر بها الطلاب في حياتهم التعليمية والأكاديمية، لذلك تجد معظم الطلاب شديد الحرص عليها، ويشاركهم في ذلك الحرص بل أشد وزارة التعليم العراقية، حيث تحرص الوزارة على خروج نتيجة الصف الثالث المتوسط بأعلى دَقَّة، وقد باتة النتائج على وشك الظهور خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومن اجل أهمية الأمر لدى الكثيرون من أبناء دولة العراق، ننقل لكم عبر موقع البديل الإخباري نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول والتي يمكن الاستعلام عنها من اكثر من منصة رسمية على نحو ما سنوضح.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف السادس الإعدادي أوشكت على الظهور فهي الان تمر بالمرحلة النهائية قبل الإعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم وما يلحقه من منصات رسمية اخرى كمنصة نتائجنا وملازمنا.

كما أفادت أن نتائج هذه المرحلة مؤشر قوي على مستوى الطالب وما هي وجهته بعد ذلك، لذلك لابد أن يتم التدقيق الجيد في نتائج هذه المرحلة، كما أشارت أن النتيجة سيتم إعلانها عما قريب، لذلك من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في خلال الساعات القلية المتبقية.

النتائج الثالثة المتوسطة 2024

يتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية من هنـــا.

اضغط على نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول.

أدخل البيانات المطلوبة مثل الرَّقَم الامتحاني ونحوه.

اضغط استعلام.

إلى هنا نكون قد بينا أهمية نتائج الثالث متوسط في حياة الطالب التعليمية، كما بينا طريقة الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها، مع خالص تمتيناتنا بالتفوق والنجاح للجميع.