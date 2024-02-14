تردد قناة تي أر تي التركية TRT 2024 على جميع الأقمار الصناعية

تعتبر قناة تي أر تي TRT واحدة من القنوات التركية الناطقة باللغة العربية التي تستهدف المشاهدين في الوطن العربي، حيث حققت القناة نجاح كبير الفترة الماضية لما تقدمه من مسلسلات وأعمال درامية تركية مميزة حققت شهرة واسعة في الوطن العربي، لنتعرف على تردد قناة تي أر تي التركية على كل الأقمار الصناعية المختلفة، تابعونا.

تردد قناة تي أر تي التركية 2024 على الأقمار الصناعية

تقدم قناة تي أر تي التركية عدد كبير من المسلسلات التركية المدبلجة المميزة جدًا والتي نالت شهرة واسعة ويحرص عدد كبير على مشاهدتها ومتابعتها ومن بين هذه المسلسلات:

مسلسل بربروس

مسلسل قيامة قيامة ارطغرل.

كذلك مسلسل ألب ارسلان.

مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل نهضة السلاجقة.

أما بالنسبة إلى تردد قناة تي أر تي التركية فهي كالتالي:

تردد تي أر تي على نايل سات

القمر الصناعي هو النايل سات.

معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

تردد القناة هو 11042.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب هو عمودي.

تردد تي ار تي علي عرب سات

القمر الصناعي هو العرب سات.

تردد القناة هو 12073.

معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

معامل الترميز هو 27500.

جودة القناة هو HD.

تردد تي ار تي على هوت بيرد

القمر الصناعي هو الهوت بيرد.

تردد القناة هو 11565.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصويب الخطأ هو 3/4.

جودة القناة HD.

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