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تابع مسلسلات رمضان … تردد قنوات dmc على النايل سات لمتابعة افضل المسلسلات
يرغب عدد كبير من المشاهدين التعرف على تردد القنوات قبل شهر رمضان ومنها قنوات dmc واحدة من أهم القنوت الفضائية التي تتميز بعرض عدد كبير المسلسلات المصرية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات dmc على النايل سات لمتابعة افضل المسلسلات.
تردد قناة dmc علي النايل سات
يمكنك استقبال قناة dmc على النايل سات، من خلال تلك البيانات هي:
- التردد: 12092.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: رأسي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
تردد قناة dmc drama على نايل سات
يمكننا من الاستمتاع بافضل المسلسلات خلال شهر رمضان من خلال تلك البيانات:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 12092.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
تردد قناة dmc
- كما انها تعتبر من ضمن القنوات العارضة لمسلسلات رمضان ويتم من خلال البيانات التالية:
- التردد: 11449.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
خطوات استقبال قناة dmc على النايل سات
تعد قنوات dmc واحدة من أهم القنوات الفضائية المصرية التي تعرض مسلسلات رمضان ويمكننا استقبالها من خلال اتباع التالي:
- يتم النقر على زر موافق الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- ثم يتم اختيار خيار الإعدادات.
- اختر إضافة قناة.
- ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي.
- تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات.
- ثم يتم إضافة كافة بيانات التردد.
- انقر على زر بحث ثم احفظ.
مسلسلات رمضان 2024
- يتم عرض خلال شهر رمضان مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيي الفخراني.
- مسار إجباري بطولة صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى.
- ايضًا مسلسل صيد العقارب.
- مسلسل جودر .
- مسلسل لحظة غضب
- ومسلسل سر إلهي
- كما انه يتم عرض مسلسل بدون سابق إنذار.
- مسلسل إمبراطورية ميم.
- نعمة الأفوكاتو من بطولة مي عمر.