تابع مسلسلات رمضان … تردد قنوات dmc على النايل سات لمتابعة افضل المسلسلات

يرغب عدد كبير من المشاهدين التعرف على تردد القنوات قبل شهر رمضان ومنها قنوات dmc واحدة من أهم القنوت الفضائية التي تتميز بعرض عدد كبير المسلسلات المصرية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قنوات dmc على النايل سات لمتابعة افضل المسلسلات.

تردد قناة dmc علي النايل سات

يمكنك استقبال قناة dmc على النايل سات، من خلال تلك البيانات هي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة dmc drama على نايل سات

يمكننا من الاستمتاع بافضل المسلسلات خلال شهر رمضان من خلال تلك البيانات:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد قناة dmc

كما انها تعتبر من ضمن القنوات العارضة لمسلسلات رمضان ويتم من خلال البيانات التالية:

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

خطوات استقبال قناة dmc على النايل سات

تعد قنوات dmc واحدة من أهم القنوات الفضائية المصرية التي تعرض مسلسلات رمضان ويمكننا استقبالها من خلال اتباع التالي:

يتم النقر على زر موافق الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

ثم يتم اختيار خيار الإعدادات.

اختر إضافة قناة.

ثم يتم اختيار التثبيت اليدوي.

تنزيل القناة على القمر الصناعي النايل سات.

ثم يتم إضافة كافة بيانات التردد.

انقر على زر بحث ثم احفظ.

مسلسلات رمضان 2024