الزيادة جات في وقتها.. زيادة المعاشات في هذا الموعد بأمر من رئيس الجمهورية+ التأمينات الاجتماعية تُعلنها رسمي لجميع أصحاب المعاشات

في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة لجميع المواطنين، فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من القرارات الهامة التي على رأسها زيادة المعاشات بنسبة وصلت لـ 15%، حيث إن هذه الزيادة مقرر صرفها مع بداية شهر مارس المقبل 2024، ووصل عدد المستفيدين من هذه الزيادة إلى 13 مليون مواطن أي بتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 74 مليار جنيه يتم العمل على صرفها مع بداية مارس.

زيادة معاش تكافل وكرامة والمعاشات

وعقب تطبيق هذه القرارات، فقد تم إصدار قرار زيادة أخرى بنحو 15% لمعاشات تكافل وكرامة وبتكلفة إجمالية بلغت قيمتها 5.5 مليار جنيه، أي بما وصلت هذه الزيادة حتى هذا العام إلى 55% من قيمة المعاش إضافة إلى تخصيص نحو 41 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 لتكافل وكرامة، فضلاً عن أن هذه الزيادة جاءت من أجل تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية والحصول عليها دون أدنى عقبات.

أماكن وموعد صرف معاشات مارس

أتاحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة المالية صرف المعاشات مع بداية شهر مارس أي بما يوافق 1-3-2024، حيث إنه يمكن الحصول على هذه المعاشات عبر ماكينات الصراف الألي وجميع البنوك المخصصة لصرف المعاش بالزيادة الجديدة، مع العلم أن الماكينات الخاصة بفروع البنوك منتشرة على مستوى الجمهورية في التسهيل على جميع المواطنين والمستفيدين بالحصول على مستحقاتهم المالية.