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“بضغطة زر فقط” طريقة تنزيل لعبة جراند نيفت أوتو 5 grand theft الإصدار الحديث حملها NOW
لعبة جراند نيفت أوتو 5
لعبة جراند ثيفت أوتو 5، الألعاب الالكترونية صارت تشغل وقت فراغ اغلب الشباب والبنات ويجدون خلالها ما يبحثون عنه من تسلية وترفيه، ومن أبرز تلك الألعاب لعبة جراند ثيفت أوتو 5 التي تحمل طابع خوض المغامرات وخوض التحديات، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تنزيل اللعبة ومتطلبات تشغيلها.
لعبة جراند ثيفت أوتو 5
تعد لعبة جراند ثيفت أوتو 5 من أشهر الألعاب الإلكترونية حيث حظت بإعجاب الملايين الذين قاموا بتنزيل اللعبة والاستمتاع بها وبتقنيتها المتطورة، ويمكنكم تنزيل اللعبة بسهولة وعبر أكثر من طريقة على أي جهاز الكتروني حديث بإمكانيات عالية، وفيما يل سنوضح لكم كيفية تنزيل اللعبة من موقع روك ستار جيمس بالخطوات :
- الدخول الى الموقع الإلكتروني المخصص لتنزيل الألعاب rockstar games.
- ومن خانة البحث الموجودة بالصفحة الرئيسية اكتب اسم اللعبة ” grand theft auto 5″.
- بعد ظهور ايقونة اللعبة اضغط على تنزيل.
- حدد إصدار جهازك هل اندرويد او بي سي أو ios.
- بعد الاختيار اتبع باقي خطوات تنزيل اللعبة حتى يتم تثبيتها على جهازك.
تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5
ولأصحاب هواتف الأندرويد يمكنكم أيضا تنزيل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 والاستمتاع بها بشرط أن يكون الهاتف متطور يدعم اللعبة، وفيما يلي طريقة تحميل اللعبة على الجهاز :
- الدخول من هاتفك على متجر جوجل.
- كتابة اسم اللعبة في خانة البحث.
- الضغط على “تنزيل” الموجودة بجانب اللعبة.
- بعد دقائق ستكتمل عملية التثبيت وبالتالي يمكنك فتحها والبدء باللعب.
متطلبات تشغيل لعبة جراند ثيفت أوتو 5
لا يمكنكم تشغيل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الاندرويد الا إذا كان هاتفكم تتوافر فيه متطلبات التشغيل المطلوبة وهي :
- اندرويد 0.7 على الأقل.
- معالج رباعي النواة.
- 2 جيجا رام او أكثر.
- مساحة تخزين لا تقل عن 4.5 جيجا بايت.