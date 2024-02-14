ظهرت الان.. نتائج امتحانات السادس الابتدائي 2024 الانبار والرصافة الثانية صلاح الدين الكرخ

ظهرت منذ قليل نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في عدد من المحافظات العراقية بعد أن تم إعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية العراقية، حيث إن هذه النتيجة شملت 5 محافظات من بينهم الأنبار والرصافة الثانية وصلاح الدين والكرخ، فضلاً عن أن هذه النتيجة أصبحت الشغل الشاغل لعدد كبير من الطلاب والطالبات الراغبين في التقديم بالمرحلة الدراسية الجديدة وفقًا للمجموع المتحصل عليه.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

يمكن الإطلاع عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في محافظات العراقية، كما في الخطوات التي تتمثل بالأتي:-

أن يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

تحديد مرحلة السادس الابتدائي التمهيدي.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

الضغط على زر “عرض”.

ليتم تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج في النهاية.

اعلان نتائج السادس الابتدائي في العراق

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن باقي المحافظات جاري العمل على رفع نتائجهم خلال الساعات القليلة المقبلة، حتى أن وزارة التربية تبذل قصارى جهدها من أجل أن يتعرف كل طالب على النتيجة الخاصة به والدرجات التي تم الحصول عليها وفقًا لأداءه في الإمتحانات، ويمكن الإطلاع عن هذه النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة.