mhuc.gov.eg “شروط  حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024” أبرزها توفير 10 ألف جنية

كيفية حجز وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي حيث يتطلب الأمر متابعة الخطوات التي ستعلن عنها الوزارة عبر الموقع الرسمي أو وسائل التواصل ينصح المواطنون بتحديث بياناتهم الشخصية والاطلاع على الشروط والمعايير المحددة للتأكد من أهليتهم.

شروط حجز شقق الاسكان الاجتماعي

يتوجب عليك متابعة الإعلانات التي تصدرها وزارة وقراءة كراسة الشروط بعناية. قم بالتعرف على المدن التي تشملها الفرصة للحصول على وحدة سكنية. ادخل إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وسجل بياناتك تأكد من أن عمرك لا يقل عن 21 عاما وأنك من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها. تأكد أنك لم تحصل بالفعل على وحدة سكنية من خلال البرامج السكنية السابقة. قم بدفع جدية الحجز والتي تتراوح بين 15 ألف إلى 22 ألف جنيه حسب الإعلان. في حال حصول الزوجة على وحدة يجب على الزوج عدم التقديم لحجز وحدة سكنية. في حال استفادتك من أي وحدة سابق لا يحق لك التقديم للحصول على وحدة جديدة.

نبذة عن جهود الحكومة في مشروع شقق الإسكان

مشروع سكن لكل المصريين يمثل جزءًا مهمًا من المبادرات الرئاسية الوطنية التي تسعى إلى تحسين الوضع السكني للمواطنين في مصر يتميز المشروع بتقديم وحدات سكنية جاهزة للسكن بتشطيب كامل بأسعار مدعومة من الدولة ويمكن تقسيط قيمة الوحدة على فترة تصل إلى 25 و20 سنة مما يجعلها ميسرة للفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.