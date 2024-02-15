HERE.. ننشر قائمة راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق 2024 وطريقة الاستعلام

قامت الحكومة العراقية ووزارة المالية بالإعلان عن راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق، حيث خصصته الحكومة للمتقاعدين في قطاعات العمل المختلفة، وذلك لدعمهم في مواجهة غلاء الأسعار التي يشهدها العالم أجمع في الفترة الحالية، وأكثر ما تضرر منه الأسر محدودة الدخل، حيث إنه كان من المفترض تطبيقها في شهر فبراير لعام 2024، حيث يتم منح هذه الزيادة للأشخاص الذين يتقاضون رواتب أقل من مليون دينار عراقي.

راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق

راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق تم الإعلان عنه كالآتي:

الأفراد الذين يتقاضون على راتب 500 دينار، سيحصلون على راتب 600 دينار بعد الزيادة.

والأفراد الذين رواتبهم 600 دينار، سوف يزداد راتبهم بنحو قيمة 700 دينار.

والذين يتقاضون راتب 700 دينار،فسوف يحصلون على 800 دينار بعد الزيادة.

وسوف يحصل الأفراد الذين يتقاضون 800 دينار، على مبلغ 900 دينار، بعد الزيادة.

أما بالنسبة للأفراد الذين يحصلون على 900 دينار، سوف يكون راتبهم بعد الزيادة مليون دينار.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

المتقاعدين الذين يرغبون في الاستعلام عن رواتبهم الشهرية يجب عليهم إتباع الخطوات التالية: