الآن استعلم عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي لعموم المحافظات العراقية

بالتزامن مع انتظار الكثير من الموطنين في العراق لبدء صرف راتب الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، تم الإعلان من قبل وزير العمل العراقي “أحمد الأسدي” البدء عن الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال كشوفات PDF عبر منصة مظلتي التابع لوزارة العمل العراقية، وسيتم صرف الرواتب بشكل تدريجي ليكون من السهل على المواطنين الحصول على رواتبهم دون حدوث أي مشاكل أو تكدس في أماكن الصرف، وسوف نتابع معكم الآن في هذا التقرير كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

تحرص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على توفير كشوفات بها أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حتى يتمكن المواطنين المتقدمين للحصول على الوجبة السابعة لمعرفة إذا كانوا من المستفيدين أم لا، وتستعد الوزارة بكامل طاقتها حالياً لصرف الوجبة السابعة لشهر فبراير 2024، ويتم الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة مظلتي عبر شبكة الانترنت.

التوجه إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

يتم تحديد كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

اختيار الدفعة السابعة.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيدين الجدد.

الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ويمكن تحميل الكشوفات من خلال الضغط على زر التحميل والبحث عن الاسم في الكشوفات بكل سهولة.

موعد صرف الوجبة السابعة بالرعاية الاجتماعية

يترقب الكثير من المواطنين في العراق موعد صرف الوجبة السابعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، والتي أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن حالياً يتم الاستعداد لرفع الكشوفات الخاصة بالمستفيدين عبر منصة مظلتي، وسيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر فبراير / شباط 2024 خلال الشهر الجاري، ويستفيد منها حوالي مليونين و150 ألف أسرة عراقية، ومن المقرر أن يتم صرف الوجبة بشكل تدريجي على مدار الشهر.