اشترك واكسب سيارة مرسيدس بنز.. خطوات التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024 وأهم الشروط المطلوبة

يعبر العديد من الأفراد عن رغبتهم في التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية، هذه الشركة متخصصة في صناعة وتسويق العطور والمستلزمات التجميلية ومستحضرات العناية الشخصية، تقدم شركة دخون مسابقة مثيرة حيث يمكن للمشاركين الفوز بجوائز قيمة، بدءًا من سيارة مرسيدس إلى هواتف آيفون ومنتجات تجميل وعطور، وغيرها من الجوائز، إذا كنت ترغب في التسجيل، يمكنك متابعة الخطوات التالية للمشاركة في مسابقة دخون الإماراتية لعام 2024 والتعرف على الشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية 2024

للمشاركة في مسابقة دخون الإماراتية لعام 2024، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بشراء أحد منتجات شركة دخون عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من إحدى الفروع الرسمية.

احتفظ برقم الفاتورة وقم بالتقاط صورة للفاتورة الخاصة بشراء المنتج.

قم بتسجيل الدخول على موقع الشركة الإلكتروني.

اختر التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية واملأ استمارة التسجيل في المسابقة.

قم بإدخال اسم المنتج ورقم الفاتورة وأية بيانات أخرى مطلوبة.

بعد إكمال إدخال البيانات، اضغط على زر إرسال النموذج، يتم اختيار الفائزين بشكل عشوائي.

إذا كنت فائزًا، ستتلقى رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل.

باستكمال هذه الخطوات، يمكنك الدخول في فرصة الفوز بالجوائز المثيرة المُقدمة في مسابقة دخون الإماراتية.

شروط التسجيل في مسابقة دخون الإماراتية

يجب أن يكون عمر المشارك في المسابقة 18 عامًا أو أكثر.

يجب على المشارك أن يكون متابعًا لجميع حسابات شركة دخون الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي قبل التسجيل.

يشترط على المشاركين نشر منشور على حسابهم في منصة إكس أو إنستجرام باستخدام الهاشتاج الخاص بالمسابقة وهو #مهرجان_دخون_الامارات.

باستيفاء هذه الشروط، يمكن للمشاركين الدخول في المسابقة والتنافس للفوز بإحدى الجوائز المثيرة المُقدمة.