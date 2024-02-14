رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية “أخر وجبة في فبراير 2024” بعموم العراق

ننكشف اليوم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية والتي ظهرت منذ قليل عبر موقع منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ويتساءل الكثير من المواطنين العراقيين في الفترة الاخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والخاصة بشهر فبراير 2024 ، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم المنح التي تقدمها الحكومة العراقية لمحدودي الدخل في جميع المحافظات العراقية.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبحث أكثر من ربع مليون مواطن عراقي خلال الأيام الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وذلك من خلال منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية والتي تعتبر من أكثر المواقع زيادة في العراق خلال الأيام الحالية ، ويتم توفير الرعاية الاجتماعية لشريحة كبيرة من المواطنين العراقيين من الأرامل والمطلقات وكبار السن وفق الشروط التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية وإليكم خطوات الحصول على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أولًا قم بالدخول عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية. ثم قم بالدخول عبر الخدمات الإلكترونية. ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم اضغط على “بحث. تظهر جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لشهر فبراير

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

بعد الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب معرفة الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية 2024 وهي كالتالي: