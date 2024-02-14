معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 “عرفت هتقبض كام بالظبط ولا لسه”؟!!.. مبروك الزيادة

تعرف على كل المعلومات عن معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 حيث توقع العديد من مستلمي المعاشات موعد صرف معاش شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع المواطنين في مصر، تبلغ نسبة الزيادة 15% وتأتي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة.

معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024

يبدأ صرف المعاشات اعتبار من الأسبوع الأول في شهر مارس 2024.

يكون صرف المعاشات لمدة 6 أيام، ابتداءً من يوم 1 مارس 2024 وحتى يوم 6 مارس 2024.

جدول صرف المعاشات

الشريحة الأولى: يومي 1 و2 مارس 2024 للذين يتقاضون معاش أكثر من 1000 جنيه.

الشريحة الثانية: يومي 3 و4 مارس 2024 للذين يتقاضون معاش أكثر من 2000 جنيه.

الشريحة الثالثة: يومي 5 و6 مارس 2024 للذين يتقاضون معاش أكثر من 3000 جنيه.

أماكن صرف المعاشات

منافذ شركة فوري.

منافذ البريد المصري.

فروع البنوك والبنوك التجارية.

ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعد معرفتك تفاصيل معاشات شهر مارس بعد الزيادة 2024 إليك القرار حيث قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل تاريخي زيادة نسبة المعاشات بنسبة 15%، وهذه الزيادة ستعمل على تحسين الوضع المالي لأكثر من 13 مليون مواطن في مصر، مما يشكل إجمالا تكلفة بلغت 74 مليار جنيه، ولتعزيز الحماية الاجتماعية، تم أيضًا إقرار زيادة بنسبة 15% لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة تقدر بـ 5.5 مليار جنيه، وفي إطار الرعاية الاجتماعية المستدامة، قرر السيسي تخصيص مبلغ إضافي يبلغ 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة خلال العام المالي 2024 – 2025، هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة وتوفير دعم أكبر للمواطنين في مصر، وتعكس رؤية الحكومة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في توزيع الثروة.