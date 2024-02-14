إليكم التردد الجديد لقناة الريان القطرية (2024) على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات

تبث قناة الريان الجديدة على الأقمار الصناعية النايل سات وسهيل سات، وهي قناة عربية مخصصة للجمهور القطري كونه جمهورها الأساسي، تتميز القناة بتنوع برامجها، حيث تعرض القناة مجموعة متنوعة من البرامج القطرية التي تهدف إلى دعم المجتمع القطري وتسليط الضوء على الإنجازات والمبادرات الجديدة في قطر، كما تتميز القناة ببثها المستمر على مدار الساعة دون انقطاع، وتعرض برامجها بجودة عالية الوضوح على شاشة التلفاز بتقنية HD على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

لمحة عن قناة الريان القطرية وبرامجها

تأسست قناة الريان وتم إطلاقها إلى الفضائيات في عام 2011، وهي جزء من مؤسسة الريان للإعلام والتسويق، التي قامت بإنتاج مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، بما في ذلك الأفلام والبرامج والمسلسلات، ومع ذلك، تركز القناة بشكل خاص على تعزيز التوعية لدى الشعب القطري والمساهمة في رؤية قطر المستقبلية، تهدف القناة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال برامجها التي تبث على مدار الساعة على شاشتها التلفزيونية اليومية.

وتعمل القناة على دعم تنمية الهوية الوطنية لدولة قطر وتشجيع تكوين جيل واعٍ ومثقف يفهم الأحداث والتطورات في البلاد، كما تسلط الضوء على المواهب القطرية في مختلف المجالات.

تردد قناة الريان القطرية الجديد على نايل سات وسهيل سات

في ظل التطورات المستمرة في مجال البث الفضائي، قامت قناة الريان القطرية بتعديل تردداتها على الأقمار الصناعية نايل سات وسهيل سات، بهدف تعزيز جودة إشارة البث وتوفير تجربة مشاهدة متميزة خالية من التشويش.

للاستمتاع بمشاهدة القناة، يتعين عليك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على الترددات الجديدة ومتابعة التفاصيل المرفقة معها، وللتسهيل عليكم، نقدم الجدول التالي الذي يحتوي على الترددات الجديدة لقناة الريان.

تردد قناة الريان القطرية على القمر الصناعي سهيل سات

التردد: 10730

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:3/4

تردد قناة الريان القطرية على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12520

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

يرجى العلم بأن اسم القناة في قائمة القنوات سيظهر باسم “Al Rayyan TV HD”، ونأمل أن تستمتعوا بمشاهدة البرامج بجودة عالية الوضوح وبدون تشويش.