تحميل pdf.. قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 السابعه من خلال منصة مظلتي

نقدم لكم اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم الدعم للمحتاجين ومحدودي الدخل من أجل تحسين مستواهم المعيشي والاقتصادي وكذلك تخفيف الأعباء عنهم، كما وضعت مجموعة من الشروط والضوابط للحصول على الدعم، ويمكن للمواطنين التسجيل بشكل إلكتروني عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يترقب الكثيرون اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق؛ وذلك لأن موعد هذه الدفعة قد تأخر على الرغم من إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توافر مبلغ الدعم المخصص لهم، ومن المؤكد قيام الوزارة بالإعلان عن الأسماء خلال الفترة القادمة عبر موقعها الرسمي، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي منصة مظلتي من هنا .

سجل دخولك إلى الموقع من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

اكتب رقم التحقق المرئي المرسل إليك عبر هاتفك من خلال رسالة نصية.

اختر قسم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد رقم الوجبة، واكتب اسم المحافظة التابع لها.

أدخل كافة البيانات المطلوبة منك بطريقة صحيحة.

قم بالنقر على أيقونة تحميل الكشوفات وقم بطبيعتها بصيغة pdf.

ابحث عن الاسم في الكشوفات التي قمت بطباعتها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بوضع عدة شروط لاستحقاق دعم الرعاية الاجتماعية وهي على النحو التالي: