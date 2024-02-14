التردد الجديد لقناة مسايا للمناسبات والحفلات (2024) على القمر الصناعي يوتلسات

تبث قناة “مسايا” الجديدة على يوتلسات، وهي قناة فضائية عربية تتخصص في تغطية المناسبات والفعاليات في دول الخليج العربي وباقي الدول العربية، تعنى القناة بعرض كافة جوانب الحفلات العامة والخاصة، والمناسبات، بما في ذلك تجهيزاتها وعروض الأزياء، بما في ذلك عروض أزياء العروس وديكورات الأفراح، كما تقدم القناة مقابلات مع خبراء في مجالات التجميل والمكياج والإضاءة والتصوير، بالإضافة إلى نصائح لتنظيم مختلف أنواع الحفلات.

لمحة عن برامج قناة مسايا

قناة مسايا هي قناة سورية تبث من مدينة دمشق، متخصصة في تغطية المناسبات والأفراح في سوريا بشكل خاص، وفي باقي الدول العربية بشكل عام، تمتلك القناة مكاتب في عدة دول عربية، بما في ذلك سوريا ودبي والقاهرة ولبنان، وتقدم القناة محتوى تلفزيوني متنوع على مدار الساعة، وبرامج قناة مسايا تشمل مجموعة متنوعة من البرامج الموضحة في النقاط التالية.

برنامج “مسايا الخير”

برنامج “حفلات أعياد الميلاد والمناسبات”

برنامج “الأفراح والأعراس”

برنامج “النهاردة فرحي”

برنامج “أخبار مسايا”

برنامج “مرح في فرح”

تردد قناة مسايا الجديد على يوتلسات بآخر تحديث 2024

لمتابعة بث قناة مسايا خليجية الفضائية، التي تخصصت في تغطية الحفلات والأفراح، يمكنكم استقبالها عبر القمر الصناعي يوتلسات Eutelsat 7 West A، الذي يقع على مدار 7,0 درجة غرباً والذي يعتبر قريباً جداً من نايل سات، يتم ضبط برمجة جهاز الرسيفر الخاص بكم على التردد الموجود في الجدول التالي.

التردد: 10727 (H)

FEC/SR: 27500 – 7/8

الجودة: HD

وسيكون اسم القناة في قائمة القنوات باسم “Massaya”.