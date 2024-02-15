رابط التقديم في منحة الديوان الملكي السعودي 1445 وأهم الشروط

تسعى الأسرة المالكة داخل المملكة العربية السعودية إلى توفير فرص تعليمية جيدة للطلاب الأجانب، ولذلك أعلنت عن انطلاق منحة الديوان الملكي السعودي، وهي تستهدف فقط الطلاب المتميزون، وتعمل على زيادة روح الابتكار لديهم، وبالتالي بناء جيل لديه قدرة كبيرة على الإبداع وتحقيق التقدم لبلادهم، وسارع الطلاب للتقديم على هذه المنحة، وفيما يلي سنعرض التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي والشروط الخاصة بها وطريقة التقديم.

شروط التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي

التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي، يلزمه توافر بعض الشروط، والتي توافرت فيما يلي:

تراوح عمر الطالب المتقدم بين 17 حتى 25 عامًا.

عدم وجود سوابق إجرامية على المتقدم، وتقديم ما يُثبت ذلك.

أن لا يقل معدل المتقدم عن 60%.

تقديم كافة البيانات الشخصية الصحيحة للمتقدم.

شرط الإقامة داخل المملكة للطلاب الأجانب.

تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة.

أن لا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية من قبل.

منع قبول الطلاب الذين تعرضوا لفصل سابق من المؤسسات التعليمية.

إيجاز المتقدم الفحص الطبي.

أن لا يمتلك طالب الماجستير من العمر ما لا يقل عن 30 عامًا، وطالب درجة الدكتوراه عن 30 عامًا.

الصحة والدقة عند إرفاق الأوراق المطلوبة على الموقع الرسمي.

خطوات التقديم على منحة الديوان الملكي السعودي

يبحث الكثير حول خطوات تقديم طلب على منحة الديوان السعودي، ويتم عبر اتباع الخطوات التالية:

الذهاب لموقع الديوان الملكي الرسمي السعودي.

تسجيل الدخول، أو إنشاء حساب جديد.

اختيار القسم الخاص بالتقديم على المنحة الدراسية.

سيظهر أمامك طلب التقديم، قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تقديم جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على أيقونة ” إرسال الطلب.

سبب رفض طلب التقديم لمنحة الديوان الملكي السعودي

قد يتعرض البعض لرفض طلب التقديم الخاص به على منحة الديوان الملكي، وهناك عدة أسباب لهذا الرفض وتمثلت فيما يلي:

إثبات عدم استحقاق صاحب الطلب للمنحة.

عدم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

وجود طلبات ذات أولوية أكبر.

هل الديوان الملكي يعطي مساعدات ماليه؟

نعم، يوفر الديوان الملكي مساعدة مالية للمواطنين السعوديين بهدف مساعدتهم على سداد ديونهم وتغطية احتياجاتهم الأساسية، بهدف التخفيف من الصعوبات والضغوطات التي يواجهونها، وضمان حياة كريمة تتوافق مع حقوق الإنسان.

هل الديوان الملكي يرسل واتساب؟

نعم، وللتفاعل مع الديوان الملكي عن طريق الواتساب، يُفضل استعمال الرقم التالي: 00966114882222. يسمح هذا الرقم بإرسال الشكاوى والمطالبات مباشرةً إلى الديوان عبر تطبيق الواتساب.