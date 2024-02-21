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ننشر لينك الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وموعد الصرف

mosamoasaمنذ يوم واحد
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يبحث العديد من الأفراد المتقاعدين عن العمل من الموظفين داخل القطاع العام عن قرار الزيادة في رواتب هؤلاء المتقاعدين الذي تم الإعلان عنه من قبل الحكومات الجزائرية، بهدف أن تساعد المواطنين الذين قد تقاعدوا عن العمل ولا دخل آخر لهم غير راتب التقاعد، فيتم منحهم مبلغاً مالياً إضافياً لراتب التقاعد حتى يمكنهم تخطي مرحلة المشكلات الاقتصادية الحادثة في أغلب دول العالم وفي الجزائر أيضاً، ولمزيد من التفاصيل تابعوا قراءة هذا المقال.

الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أتاحت الحكومات الجزائرية إمكانية الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر من خلال موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

  • يتم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة الجزائرية عبر الرابط هنا.
  • ثم إدخال البيانات الخاصة بتسجيل الدخول، ومن ثم تعبئة البيانات الخاصة بالفرد المتقاعد المراد الاستعلام عن الزيادة في راتبه، والتي هي اسم الفرد وتاريخ ميلاده ورقم الهاتف الجوال.
  • بعد ذلك يتم الانتظار عدة دقائق وسوف يتم إرسال رسالة إلى الهاتف توضح قيمة الزيادة التي سوف يحصل عليها الفرد.

موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلنت الحكومات الجزائرية عن موعد صرف زيادة رواتب المتقاعدين في الموعد التالي:

  • سوف يتم بدء صرف الزيادة المقررة في رواتب المتقاعدين ابتداء من شهر مايو للعام 2024.
  • بالإضافة أنه سوف يتم أيضاً تطبيق زيادة على رواتب الموظفين الحاليين العاملين في القطاع العام.
  • كما قد يصل قيمة الزيادة في رواتب العاملين ما يتراوح بين 10000 إلى 15000 دينار جزائري.
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mosamoasaمنذ يوم واحد
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