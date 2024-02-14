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هسة.. لينك الاستعلام عن راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق 2024 للجميع
قامت الحكومة العراقية ووزارة المالية بالإعلان عن راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق، حيث خصصته الحكومة للمتقاعدين في قطاعات العمل المختلفة، وذلك لدعمهم في مواجهة غلاء الأسعار التي يشهدها العالم أجمع في الفترة الحالية، وأكثر ما تضرر منه الأسر محدودة الدخل، حيث إنه من المفترض أنه تم تطبيقها من شهر فبراير الحالي 2024، وذلك للأشخاص الذين يتقاضون أقل من مليون دينار عراقي.
راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق
راتب التقاعد الجديد بعد الزيادة بالعراق جاء على النحو التالي:
- الأفراد الذين يتقاضون على راتب 500 دينار، سيحصلون على راتب 600 دينار بعد الزيادة.
- وبالنسبة للأفراد الذين يتقاضون 600 دينار، يصبح راتبهم بعد الزيادة 700 دينار.
- والذين يتقاضون راتب 700 دينار،فسوف يحصلون على 800 دينار بعد الزيادة.
- والأفراد الذين يحصلون على 800 دينار، تصبح راتبهم بعد الزيادة 900 دينار.
- ويصبح الأفراد الذين يتقاضون على 900 دينار، سوف يزيد المرتب لـ مليون دينار عراقي بعد إضافة الزيادة.
الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
يمكن للمتقاعدين الاستعلام عن الرواتب الشهرية الخاصة بهم من خلال إتباع الخطوات التالية:
- أولا الدخول على لموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.
- ومن ثم يتم تعبئة البيانات المطلوبة بحيث يتم وضع كل بيان في مكانه المخصص له، والتي تتضمن اسم المستفيد، و رقم الهوية الوطنية.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة الاستعلام عن الرواتب.
- وبعد ذلك يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالاستعلام في أماكنها المخصصة لها بشكل صحيح ودقيق.
- وفي هذه الخطوة يجب مراجعة جميع البيانات المدخلة بدقة، ومن ثم الضغط على بحث.
- ونهايةً سوف تظهر على الشاشة صفحة جديدة تحتوي على كافة البيانات التي يرغب المستفيد في التعرف عليها بشأن رواتب التقاعد بعد الزيادة.