جداول امتحانات النقل والإعدادية بالقليوبية

يسأل آلاف الطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمحافظة القليوبية عن جدول امتحانات محافظة القليوبية 2023 للفصل الثاني ، وسنتعرف على الجدول الكامل في السطور التالية.

جدول امتحانات محافظة القليوبية الفصل الثاني 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية ، عن جدول امتحانات محافظة القليوبية للعام الدراسي 2022-2023 للمستويات الابتدائية والإعدادية والثانوية للفصل الثاني 2023.

أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، أن جدول الامتحانات بمحافظة القليوبية للفصل الثاني 2023 للصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية والتعليم المجتمعي والتعليم المجتمعي يبدأ من السبت 6 مايو إلى الأحد مايو. 7.

أما بالنسبة لجدول امتحانات محافظة القليوبية للفصل الثاني 2023 ، والمدرسة الابتدائية ، العام ، المجتمع ، الصم والمكفوفين للصفين الرابع والخامس من 6 مايو إلى 9 مايو ، والمدرسة الابتدائية للصف السادس عام ومجتمعي ومكفوف. ، من 10 مايو إلى 14 مايو.

خريطة امتحانات آخر العام النقل والإعدادية بالقليوبية

أوضحت الخريطة الزمنية لامتحانات القليوبية أخر العام 2023 القليوبية للصفوف النقل والشهادة الإعدادية كالتالي :

الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي السبت 6 مايو حتى الأحد 7 مايو يومان.

الصف الرابع والخامس الابتدائي عام – مجتمعي – صم – مكفوفين 6 مايو حتى 9 مايو المقبل 4 أيام.

الصف السادس الابتدائي ( عام – مجتمعي – مكفوفين ) 10 مايو حتى 14 مايو المقبل 4 أيام.

الصف السادس والسابع الابتدائي ضم 6 مايو وحتي 9 مايو المقبل 4 أيام.

الصف الثامن الابتدائي صم 10 مايو حتي 14 مايو المقبل 4 أيام.

النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي 6 مايو حتي 14 مايو 8 أيام

النقل الأول والثاني الإعدادي المكفوفين – الصم – المهني الاثنين 8 مايو حتى 13 مايو المقبل 6 أيام.

شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 من 18 مايو حتى 24 مايو المقبل 6 أيام.

شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني الإعدادية المهنية 18 مايو حتى 24 مايو المقبل 6 أيام

شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين من 18 حتى 24 مايو المقبل 6 أيام

النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من 7 مايو حتى 17 مايو المقبل 10 أيام

النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من 6 مايو حتى 14 مايو المقبل 8 أيام

النقل الأول والثاني الثانوي للصم من 6 مايو إلى 13 مايو المقبل 7 أيام

النقل والتخصص للخط العربي من 6 مايو حتى 16 مايو المقبل 10 أيام

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية ، أن جدول امتحانات الفصل الثاني 2023 لمحافظة القليوبية للصفين السادس والسابع بالمدرسة الابتدائية سيكون من 6 مايو إلى 9 مايو وللصف الثامن. من 10 مايو إلى 14 مايو.

وفيما يتعلق بجدول امتحانات محافظة قلوبا للفصل الثاني 2023 من 6 مايو إلى 14 مايو ، والتحويلات العامة الإعدادية الأولى والثانية ، والتحويلات الرياضية ، والتحويلات التمهيدية الأولى والثانية للمكفوفين والصم والمهنيين ، الاثنين 8 مايو.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن جدول امتحانات شهادة إتمام المدرسة وشهادة الرياضة التحضيرية للتعليم الأساسي العام ستبدأ من 18 مايو إلى 24 مايو.

ستعقد امتحانات شهادة إتمام التعليم المهني الأساسي التحضيري المهني من 18 مايو ولشهادة إتمام التعليم المهني الأساسي للصم والمكفوفين من 18 إلى 24.

جدول امتحانات محافظة قلوبا للفصل الدراسي الثاني 2023.التحويلات العامة والثانوية العامة والرياضية من 7 مايو إلى 17 مايو ، والتحويلات الأولى والثانية للمكفوفين من 6 مايو إلى 14 مايو ، والتحويلات الأولى والثانوية للصم من 6 مايو إلى 13 مايو ، النقل والتخصص ، العربي من 6 مايو إلى 16 مايو.