“جلاد روما يشعل الأحداث” مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة بدقة عالية HD قصة عشق عثمان الحلقة 148 لازورا

يترقب عشاق المسلسلات التاريخية عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة بدقة العالية HD، وذلك بعد أن تم عرض تلك الحلقة على قناة ِATV التركية مساء الأربعاء، ويحظى مسلسل المؤسس عثمان بمتابعة كبيرة في شتى أنحاء الوطن العربي، إذ أصبح للمسلسل عشاق ومحبي في كل الدول العربية ينتظرون عرض الحلقات الجديدة مترجمة، فلقد ظهر مسلسل المؤسس عثمان للعلن في عام 2019، حيث عُرضت الحلقة الأولى من سلسلة قيامة عثمان في العشرين من نوفمبر لعام 2019، وذلك بعد أن تم عرض خمسة مواسم من قيامة أرطغرل.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 148 مترجمة بدقة عالية HD

انتهت الحلقة الماضية من مسلسل المؤسس عثمان بنشوب معمعة قتالية عنيفة في معسكر القائد المغولي تاج الدين نويان، فلقد تسلل عثمان وسط هذا المعسكر واقتحمه، ثم دخل خيمة السجن لإنقاذ والد السيدة التشين، لكنه تفاجئ بوجود تاج الدين نويان في تلك الخيمة، وكانت مفاجأته أكبر عندما رآه وهو يصلي، ثم انتهت تلك الحلقة على هذه القفلة الأسطورية، وستشتعل الأحداث أكثر بدخول شخصية بيزنطية جديدة، وهي شخصية جلاد روما، وهاتان الشخصيتان من شأنهما أن يشعلا أحداث المسلسل فيما تبقى من حلقات الموسم الخامس.

أين يُمكن مشاهدة حلقات مسلسل المؤسس عثمان مترجمة

يُمكن مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان عبر قناة الفجر الجزائرية، حيث تعرض قناة الفجر الجزائرية حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان كل يوم خميس، ولكن بعد ان يتم عرض تلك الحلقة أولا على قناة ATV التركية ليلة الأربعاء، ثم تعمل منصة نور بلاي على ترجمة تلك الحلقة في منتصف تلك الليلة، ولكن لا يُمكن مشاهدة الحلقة مترجمة على تلك المنصة إلا للمشتركين فيها على الخطة المدفوعة، كما تقوم عدة مواقع بعرض الحلقات بشكل مجاني على مواقعها، مثل موقع قصة عشق ولازورا وعرب سيد وغيرها من المواقع.

تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان

يتم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات وعرب سات لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس عبر الترددات التالية: