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مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه موقع ديلي موشن dailymotion وقناة الفجر الجزائرية
مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه
مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه، مسلسل قيامة عثمان الذي حقق نجاح منقطع النظير على مدار أكثر من أربع سنوات منذ بداية عرضه في نوفمبر من العام 2019 لازال يواصل نجاحاته للموسم الخامس على التوالي ويتصدر قائمة المسلسلات الاعلى مشاهدة في تركيا، بالإضافة الى متابعته من ملايين العرب من كافة أنحاء الوطن العربي.
مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه
يوم الأربعاء الماضي تم عرض حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية وشهدت الحلقة أحداث جديدة مشوقة حيث ضحت السيد غونجا بنفسها لتنقذ الأمير علاء الدين ووقفت أمام السهم الذي كاد يصيبه لتصاب بجرح بالغ، كما سيخوض عثمان حرب جديدة مع أعدائه ليحقق انتصار عظيم سيساهم في خطواته نحو تشييد دولته، المسلسل من بطولة بوراك أوزجيفيت وأوزجه تورير ومجموعة من النجوم، ويمكنكم مشاهدة حلقة مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه بعد عرضها بعدة ساعات على المواقع التي تبث حلقات المسلسل مترجمة مثل موقع ديلي موشن وموقع دراما عربية وموقع شاهد مسلسلات وغيرهم.
القنوات التي تعرض مسلسل عثمان
يتابع الكثير من الجمهور العربي مسلسل المؤسس عثمان على القنوات الفضائية العربية التي اشترت حقوق عرض المسلسل وتعرض حلقاته أسبوعيًا في مواعيد ثابتة وذلك بعد أن جذب المسلسل قطاع كبير من المتابعين من محبي المسلسلات التاريخية والتي توثق الأحداث القديمة في إطار درامي مثير وباستخدام أحدث وسائل التصوير والإخراج، ويتم عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك الأردنية وفيما يلي نستعرض لكم إعدادات ضبط تلك القنوات على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه :
قناة الفجر
- التردد : 12034
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
- الجودة : HD
قناة اليرموك.
- التردد : 11684
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4