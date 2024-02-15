مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه موقع ديلي موشن dailymotion وقناة الفجر الجزائرية

مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه

يوم الأربعاء الماضي تم عرض حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان على قناة ATV التركية وشهدت الحلقة أحداث جديدة مشوقة حيث ضحت السيد غونجا بنفسها لتنقذ الأمير علاء الدين ووقفت أمام السهم الذي كاد يصيبه لتصاب بجرح بالغ، كما سيخوض عثمان حرب جديدة مع أعدائه ليحقق انتصار عظيم سيساهم في خطواته نحو تشييد دولته، المسلسل من بطولة بوراك أوزجيفيت وأوزجه تورير ومجموعة من النجوم، ويمكنكم مشاهدة حلقة مسلسل عثمان الحلقة 148 مترجمه بعد عرضها بعدة ساعات على المواقع التي تبث حلقات المسلسل مترجمة مثل موقع ديلي موشن وموقع دراما عربية وموقع شاهد مسلسلات وغيرهم.