رسميًا الآن ظهرت نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي فى العراق 2024 بالاسم ورقم الجلوس  موقع وزارة التربية العراقية

ظهرت الان نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024 نصف العام، وذلك عقب قيام وزارة التربية العراقية بالإعلان رسميًا أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالصف السادس الابتدائي التمهيدي، والذى انتها الطلاب والطالبات من خوض امتحانات السادس الابتدائي التمهيدي للفصل الدراسي الأول من قبل الطلاب والطالبات،و على الرغم من أنهم مروا بعدة مراحل دراسية، إلا أن اجتياز الامتحانات الخاصة بالسادس الابتدائي الدور التمهيدي لا يزال يشكل تحديًا خاصًا، حيث تأتي أهمية هذه النتائج من الحاجة لها للطلاب للانتقال إلى المرحلة الثالثة من التعليم المتوسط، قد تكون هذه النتائج محور قرارات مهمة بشأن تحديد مسارات تعليمية للطلاب في المستقبل، ولذلك شهدت موقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من أجل معرفة نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق الترم الاول:

اعلنت منذ قليل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الكرخ الثانية انها قد اعتمدت نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024 الكرخ الثانية للبنين والبنات،و تم ذلك وفقًا لإجراءات تصحيح الأوراق بدقة وتفصيل، لضمان العدالة والموضوعية في التقييم، يعد هذا القرار خطوة هامة لإتاحة الفرصة للطلاب للانتقال إلى المرحلة التالية في مسار تعليمهم، والآن يتوجه الآلاف من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق بالبحث عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ” نتائجنا ” وموقع ملازمنا من أجل الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق: