هسة.. تحميل قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق الوجبة السابعة 7 عبر منصة مظلتي

بشرى سارة لكافة أفراد الشعب العراقي المستوفين لشروط الرعاية الاجتماعية، أعلن اليوم “أحمد الأسدي” وزير العمل والشؤون الاجتماعية عن الاستهلال في الإعلان عن قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق، بالإضافة إلى أنه بالفعل حصل عددا من المواطنين حوالي مائة وخمسين ألف نسمة عائلة عراقية بصورة تدريجيا على الدعم المالي من قبل الرعاية الاجتماعية خلال الشهر الجاري فبراير.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

الآن يبذل برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق أكثر جهدا لنشر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق، وأوضحت أيضًا من أجل سلامة حياتهم أنه يتم التنويه عن كل اسم بتوقيت معين عبر رسالة نصية لعدم حدوث تكدسات من قبل المواطنين المستحقين في أماكن الصرف في كافة محافظات العراق، بالإضافة إلى أنها تقوم بالإعلان عن كافة وجبات البرنامج الاجتماعي بالعراق بصورة شهرية، وذلك بهدف إمكانية وزارة الشؤون الاجتماعية على توفير أكبر عدد من افراد الشعب العراقي المحتاجين.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

للاستعلام عن أسماء المشمولين يمكنك الدخول عبر الرابط الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول عبر المنصة الرسمية لوزارة العمل الاجتماعية بالعراق من هنا أو قم بالدخول عبر الموقع الرسمي العراقي منصة مظلتي من هنا ثم قم بتحديد برنامج الرعاية الاجتماعية. ثم قم بإدراج البيانات المطلوبة، واختيار الوجبة التي ترغب في الحصول عليها. ثم قم بالنقر على أيقونة بحث، خلال ثواني تظهر أمامك نافذة بها قائمة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق.

شروط الحصول على دعم برامج الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم حتى يستحق له دعم برنامج الرعاية الاجتماعية كالتالي: