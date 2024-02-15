مسلسل صلاح الدين الحلقة 12 مترجمة وكاملة dailymotion
مسلسل صلاح الدين الحلقة 12 مترجمة
مسلسل صلاح الدين الحلقة 12 مترجمة
كل حلقة من مسلسل صلاح الدين تشهد أحداث في قمة الإثارة والتشويق وذلك حافظ على نسبة مشاهدة المسلسل المرتفعة منذ بداية عرضه وذلك لأن قصته وأداء الممثلين به لا يسرب الى المشاهدين أي ملل وذلك بسبب المعارك المستمرة بين المسلمين والصليبيين والتي يتفوق فيها المسلمون بالنهاية، ويعرض المسلسل كل اثنين على قناة تي أر تي التركية ثم يتم ترجمتها وعرضها على العديد من المنصات والقنوات العربية، وبالنسبة لأحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل ففيها يهرب صلاح الدين من السجن ويهاجم عسقلان وينجح في فتحها بعد معارك ضارية يهزم فيها الصليبيين شر هزيمة ويتآمر عليه بعض الخونة من أجل نزع منصبه منه وسيخدع الجميع ويوهمهم بموته، ويمكنكم مشاهدة مسلسل صلاح الدين الحلقة 12 مترجمة على مواقع شاهد ويوتيوب.
القنوات التي تعرض مسلسل صلاح الدين
هناك العديد من القنوات العربية التي قررت عرض مسلسل صلاح الدين بعدما رأت اهتمام قطاع عريض من الجمهور العربي بمتابعة المسلسل، ويعرض المسلسل مترجم على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الجزائر والعاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، كما يعرض على قناة النور وقناة قطر، وفيما يلي تردد قناة الفجر لتتمكنوا من مشاهدة مسلسل صلاح الدين الحلقة 12 مترجمة :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12034
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4