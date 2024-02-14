الآن رابط استخراج نتائج السادس التمهيدي 2024 لعموم محافظات العراق

منذ أعلنت وزارة التربية العراقية عن اعتماد نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 الخارجي في الكرخ الثانية والثالثة والرصافة الثانية والأنبار، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الكنترول التي تشمل التصحيح والتدقيق، وجراء ذلك زاد البحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 نصف السنة ومن خلال الأسطر الثانية سوف نوضح طريقة الاستعلام لعموم المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 عبر موقع نتائجنا

منذ قليل أعلنت وزارة التربية العراقية عن الانتهاء من كاف أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات لكل المواد الدراسية المقررة للسادس التمهيدي، موضحة أن الاستعلام عن النتيجة سيكون بشكل إلكتروني عبر موقع نتائجنا، علمًا بأن النتائج ظهرت في بعض من المحافظات على أن تظهر باقي المحافظات خلال الساعات القادمة.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

منذ أيام يترقب الطلاب وأولياء الأمور في جميع المحافظات العراقية ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 من أجل الاطمئنان على درجات أبنائهم، علمًا بأن عدد من المحافظات بدأت بالفعل عن النتائج على أن تظهر باقي المحافظات خلال الساعات القادمة، على جميع طلاب الصف السادس الابتدائي الحصول على نتيجتهم بكل سهولة بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب للمدة أو أي مكان أخر، وإليكم خطوات الاستعلام على النتيجة: