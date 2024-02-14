Available تحديث تردد قناة وناسه للأطفال 2024 على نايل سات اضبطها الان على جهاز الاستقبال

إن تردد قناة وناسه للأطفال 2024 التي تعد من أهم قنوات الأطفال على الأقمار الصناعية تهتم بالبحث عنها كل أسرة، وذلك لأنها قناة مجانية تقدم محتواها بدون انقطاع في الإرسال الذي تنوع بين المسلسلات والأناشيد والفقرات التعليمية، وقد جمعت قناة وناسة جماهير كبيرة حول شاشتها من أحبابها الصغار، لأنها قدمت إليهم ما فضلوه وما يشعرهم بالسعادة والفرح أثناء متابعة الفقرات.

تردد قناة وناسه للأطفال 2024

تعد قناة وناسة اختيار مثالي للأمهات والآباء من بين المحطات الفضائية الخاصة بالأطفال، لأن تعتمد على السلوكيات والقيم النموذجية في التربية، من خلال فقرات متنوعة تشجع الطفل على التحلي بالأخلاق الحميدة، التي تجعل منه إنسان سليم عقليا ونفسيا ويصبح عضو صالح في المجتمع، وقد تم تحديث تردد قناة وناسة للأطفال على جميع الأقمار الصناعية التي تبث عليها كما يلي.

تردد القناة على النايل سات الذي يغطي دول الشرق الأوسط.

التردد: 11431

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على العرب سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: ¾.

اغاني قناة وناسة بيبي 2024

لولو هي شخصية كرتونية من وحي الخيال وقد تم الاعتماد عليها من قبل إدارة القناة لتكون النموذج الصغير في التربية، والتي تقوم بالتصرفات والسلوكيات الصحيحة وتبتعد عن التصرفات الخاطئة، وبالتالي تكون قدوة لكل الأطفال يسعون إلى محاكاتها فيما تفعله، وتم اللجوء إلى الأغاني والأناشيد البسيطة لتقدم لولو ما تريد القناة غرسه في نفوس الأطفال.