مبروك للجميع.. Link نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 عموام المحافظات عبر موقع نتائجنا

بشكل رسمي قد أعلنت وزارة التربية في العراق اليوم الأربعاء عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 الخارجي وشمل ذلك كافة المحافظات (الكرخ، الثانية، الثالثة، الأنبار، الرصافة الثانية)، فنجد أن كل تربية تقوم على حدة بنشر نتائج الطلاب بعد الانتهاء تمامًا من عمليات تصحيح أوراق الاختبارات والتدقيق بها أيضًا، و سوف نوضح بالتفصيل كيفية الاستعلام عن النتائج لكافة المحافظات العراقية بشكل إلكتروني.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

يستطيع كافة الطلاب المقيدين في مرحلة السادس الابتدائي التمهيدي من الاستعلام عن نتائج السادس ال الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024، باتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرةً على الموقع الرسمي نتائجنا: من هنا. بعد ذلك الضغط على خانة (نتائج السادس الابتدائي). ثم تحديد المحافظة التابع لها الطالب. بعدها يختار (العام الدراسي). ثم يضغط على أيقونة (تنزيل النتيجة) ليتم تحميلها بصيغة pdf على الجهاز الشخصي يمكنه الاطلاع على النتيجة.

خطوات معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 عبر موقع الوزارة

هناك طريقة أخرى يتمكن الطالب من خلالها معرفة نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 وهي عبر وزارة التربية العراقية واتباع تلك الخطوات: