أطفالك هيبطلو زن .. تردد قناة نيمو NEMO TV للأطفال الجديد على النايل سات

تعد قناة نيمو NEMO TV واحدة من أشهر قنوات النايل سات للأطفال حيث أن القناة تستحوذ على نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي علمًا بأن محتوى القناة آمن تمامًا وهذا ما يجعل الآباء والأمهات يشعرون بالاطمئنان لجلوس الطفل أمامها لساعات طويلة، خلال الأسطر التالية سوف نوضح أحدث تردد لقناة نيمو على النايل سات فضلاً عن خطوات استقبال القناة.

تردد قناة NEMO TV للأطفال

من الجدير بالذكر أن قناة نيمو تمكنت من جذب ملايين المشاهدات لها في وقت قصير، نظرًا لأنها على مدار الساعة تقوم بعرض أمتع الأفلام والمسلسلات الكرتونية، ومن أجل استقبال القناة إليكم بيانات التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

مميزات قناة نيمو

تتمتع قناة نيمو بعدد كبير من المميزات التي تجعلها من أفضل قنوات الأطفال في الوقت الراهن وتستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة في العالم العربي، وتأتي تلك المميزات على النحو التالي: