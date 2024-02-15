قائمةأسماء ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024 “هنـــا” توقع مين يلا ضحية أول يوم

في ظل الاستفسارات المتعددة حول فكرة برنامج رامز جلال الجديد لرمضان 2024، تبقى الأسئلة محور اهتمام الجمهور وتشويقهم لما يحمله هذا البرنامج المثير. وبالرغم من الاسم الغامض “رامز قفل اللعبة” إلا أن تكهنات الجمهور تتنوع بين تفسيرات مختلفة.

أسماء ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2024

قد يكون البرنامج يحضر مفاجآت كبيرة للجمهور من خلال استضافة نجوم عالميين مثل كريستيانو رونالدو وهذا يعزز فكرة وجود مفاجآت ضخمة ومشاركة نجوم عالميين في البرنامج وتجدر الإشارة إلى أن وجود رونالدو في المملكة العربية السعودية المكان الذي يستضيف البرنامج في السنوات الأخيرة يثير التكهنات بشأن مشاركته في البرنامج من الجدير بالذكر أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن فكرة برنامج رامز جلال الجديد بشكل رسمي مما يجعل التكهنات والتوقعات تستمر وتثير حماس الجمهور الذي ينتظر بفارغ الصبر ما سيقدمه رامز جلال في رمضان 2024.

قائمة ضحايا رامز جلال رمضان 2024

حتى الآن لم يتم الكشف رسميا عن فكرة برنامج “رامز قفل اللعبة” من قبل الفنان المصري رامز جلال إلا أن هناك بعض الأسماء التي تم تسريبها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي من المحتمل أن نشاهدها كضحايا في البرنامج وتشمل هذه الأسماء:

– النجم محمود العسيلي.

– النجمة حنان مطاوع.

– النجمة غادة إبراهيم.

– اللاعب أحمد عبد القادر.

– الحكم نور الدين.

– النجم عمرو يوسف.

– اللاعب آمام عاشور.

– النجم رضا عبد العال.