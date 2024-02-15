“تم رفعها رسميا” نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 عبر موقع نتائجنا

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024، حيث تم الإعلان على موقع نتائجنا عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي في عدد من المحافظات، إذ تم الإعلان عن نتائج محافظة الأنبار، إضافة إلى الرصافة 2 والكرخ 2 والكرخ 3، كما تم الإعلان عن نتائج محافظة صلاح الدين، ومن المرتقب أن يتم الإعلان في الساعات القادمة عن نتائج باقي المحافظات العراقية، وسنكشف لكم في السطور القادم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

في ظل الاهتمام الكبير الذي يشهده العراق بنتائج الدور الأول للصف السادس الابتدائي 2024، تناقلت العديد من المصادر الإخبارية والتعليمية أنباء عن إعلان النتائج على مواقع مختلفة، وقد تزايد البحث من قبل الطلاب والطالبات وذويهم عن رابط نتائج امتحانات الدور الأول التمهيدي 2024، الذي يمكن الاطلاع عليه بسهولة، ولهذا السبب نود أن نقدم لكم في موقع البديل الإخباري الخطوات اللازمة للحصول على نتيجة امتحان الدور الأول التمهيدي من موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي 2024

إذا كنت طالباً أو طالبة في الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2024، يمكنك الاطلاع على نتيجة الدور الأول النهائية باتباع الخطوات البسيطة التالية:

افتح موقع نتائجنا.

ثم اختر قسم نتائج السادس الابتدائي.

بعدها حدد المحافظة التي تنتمي إليها.

ثم قم باختيار العام الدراسي الحالي.

ثم انقر على زر تنزيل النتيجة.

وأخير قم بتحميل النتيجة على جهازك بصيغة pdf.

طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي عبر موقع الوزارة

لمعرفة نتيجة الدور الأول للسادس الابتدائي التمهيدي 2024، يمكنك اتباع الخطوات السهلة التالية: