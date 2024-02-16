“ظهرت هسه epedu.gov.iq” كشوفات PDF نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2024 بالعراق شوفها حالا

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

خاض الكثير من الطلاب بالعراق اختبارات الصف السادس التمهيدي والتي أعلنت عنها منذ أشهر وزارة التعليم العراقية للطلاب المنقطعين لفترة عن الدراسة ويودون استكمال تعليمهم، وطالبتهم بالتسجيل الكترونيًا لدخول الامتحانات، وفي يناير الماضي كشفت الوزارة عن أسماء كافة المقبولين في الامتحانات التمهيدي سواء بالصف السادس الابتدائي أو السادس الإعدادي أو الثالث متوسط، ومؤخرًا تم الانتهاء من تصحيح ورقات الإجابة ورصد الدرجات وتم الإعلان عن ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بكافة المحافظات، وقد تم الإعلان بالفعل عن نتائج عدد من المحافظات مثل محافظة الرصافة ومحافظة الكرخ، قبل أن يتم الإعلان عن كل المحافظات النتيجة تباعًا.