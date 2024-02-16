أخبار التعليم
“ظهرت هسه epedu.gov.iq” كشوفات PDF نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2024 بالعراق شوفها حالا
نتائج التمهيدي السادس الابتدائي
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي، أخيرًا تم الإعلان عن ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي في العراق وذلك بعد أن تساءل أولياء الأمور كثيرًا عن موعد النتائج للإطمئنان على مستقبل أبناءهم الدراسي، وقد تقدم لهذه الامتحانات أعداد كبيرة قاموا بالتسجيل للالتحاق بها في شهر ديسمبر الماضي، واليوم سنقدم لكم طريقة الاستعلام عن النتائج.
نتائج السادس الابتدائي التمهيدي
خاض الكثير من الطلاب بالعراق اختبارات الصف السادس التمهيدي والتي أعلنت عنها منذ أشهر وزارة التعليم العراقية للطلاب المنقطعين لفترة عن الدراسة ويودون استكمال تعليمهم، وطالبتهم بالتسجيل الكترونيًا لدخول الامتحانات، وفي يناير الماضي كشفت الوزارة عن أسماء كافة المقبولين في الامتحانات التمهيدي سواء بالصف السادس الابتدائي أو السادس الإعدادي أو الثالث متوسط، ومؤخرًا تم الانتهاء من تصحيح ورقات الإجابة ورصد الدرجات وتم الإعلان عن ظهور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بكافة المحافظات، وقد تم الإعلان بالفعل عن نتائج عدد من المحافظات مثل محافظة الرصافة ومحافظة الكرخ، قبل أن يتم الإعلان عن كل المحافظات النتيجة تباعًا.
الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي
وقد أتاحت وزارة التعليم العراقية إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الانترنت، لتيسير الإطلاع على النتيجة دون التوجه الى الإدارة التعليمية لمعرفتها وإهدار المزيد من الوقت والجهد، وأصبحت الآن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي متوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم، وللاستعلام عن النتيجة عليكم باتباع الخطوات التالية :
- الدخول الى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية العراقية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي وإدخال رمز التحقق.
- الضغط على أيقونة “نتائج امتحانات الدور الأول التمهيدي”.
- كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة.
- بعد ثواني سيتم عرض نتيجة الطالب المستعلم عنه.