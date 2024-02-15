اخيرا بعد طول انتظار.. Link نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

تزايد البحث في الساعات الأخيرة على طريقة الاستعلام على نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024 ليتمكن كافة الطلاب من الاطمئنان علي نتائجهم، وقد أوضحت وزارة التعليم العراقية أنه تم اتاحة كافة النتائج الخاصة بالطلاب على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة، كما أنه تم توضيح الخطوات الصحيحة في الاستعلام على النتيجة تسهيلا على الطلاب استخراجها، سنتعرف علي كافه التفاصيل في السطور التالية.

نتائج السادس الابتدائي الدور التمهيدي للعام الدراسي 2024

أعلنت وزارة التعليم العراقية أنه تم العمل على تصحيح كافة الاختبارات الخاصة بالطلاب في الصف السادس التمهيدي، وقد تم التوضيح أنه يتم الاستعلام على النتيجة الكترونياً من خلال الموقع الرسمي، وقد أوضحت بأنه يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بنتائج العراق من خلال الضغط على الرابط

الضغط على نتائج الصف السادس الابتدائي من الشاشة الرئيسية للموقع.

بعدها يطلب الموقع تسجيل بعض بيانات الطالب، وهي المحافظة التي يقيم بها، وأيضاً تسجيل السنة الدراسية، والفصل التي يود الاستعلام عنه.

الضغط على تحميل النتيجة، ويتم تحميل لديك ملف بي دي اف يوجد به كافة نتائج الطلاب، ويتم البحث عن اسم الطالب المراد الاستعلام عنه من بينهم.

موعد اعلان نتيجة الصف السادس التمهيدي

يعتبر الصف السادس التمهيدي بالعراق من أهم الصفوف الدراسية التي تمر على الطالب، حيث أنها مرحلة انتقالية بين الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وتسبب قلق كبير سواء للطلاب أو أولياء الأمور، وقد أكدت وزارة التعليم العراقية بأنه تم اعتماد نتيجة محافظة الكرخ للبنين والبنات بكافة المدارس الموجودة بها ويمكن للطلاب الاستعلام عنها، كما أكدت أنه سيتم اعتماد باقي النتائج ورفعها على الموقع، لأنها في مرحلة المراجعة للتأكد من التصحيح، وقد أوضحت أيضاً بأن معدلات النجاح مرضية لكافه الطلاب.