موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 عموم محافظات العراق https://nataegna.com/

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024، حالة من الترقب الشديد عقب اعلان وزارة التربية العراقية اعتماد أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024 في مناطق الكرخ الثانية والثالثة والرصافة الثانية والأنبار، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق، زاد البحث عن وسيلة للاستعلام عن نتائج الطلاب في منتصف السنة، ومن خلال الفقرات التالية سنوضح كيفية الاستعلام لجميع محافظات العراق.

موقع نتائجنا نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

قبل فترة قصيرة، أعلنت وزارة التربية العراقية انتهاء جميع أعمال التصحيح وتدقيق الدرجات للمواد الدراسية للصف السادس التمهيدي. وأشارت إلى أنه سوف يتم الاطلاع على النتائج إلكترونيًا من خلال موقع نتائجنا. بعض المحافظات قد ظهرت النتائج فيها بالفعل، ومن المتوقع أن تظهر في بقية المحافظات خلال الساعات القادمة.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2024

منذ فترة قصيرة، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في كافة المحافظات العراقية صدور نتائج السادس الابتدائي التمهيدي لعام 2024 بهدف الاطمئنان على أداء أبنائهم. من المعروف أن بعض المحافظات قد بدأت بالفعل في نشر النتائج، ومن المتوقع أن تظهر النتائج لبقية المحافظات خلال الساعات القليلة القادمة. بفضل التكنولوجيا الحديثة، يمكن لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي الحصول على نتائجهم بسهولة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو أي مكان آخر. فيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج: