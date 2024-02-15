أضيفِ تردد قناة وناسة بيبي 2024 على النايل سات وقضي مصالحك وسلي العيال مع “لولو”

هوس الأطفال بشخصية لولو والأناشيد التي تكون بطلتها يزيد يومًا بعد يوم، ولهذا نجد القناة يوميًا تحصد مشاهدات عالية من ناحية ومن ناحية أخرى يبحث آلاف الأمهات والآباء عن تردد قناة وناسة بيبي، بحيث يتمكنوا من عرض المحتوى الذي يرغب به أولادهم عليهم ودون حاجة لدفع اشتراكات أو استهلاك باقة الإنترنت، وعبر “البديل” نرفق لكم التردد الخاص بالقناة لتتمكنوا من استقبالها في أي وقت ترغبون.

تردد قناة وناسة بيبي 2024

قناة وناسة TV هي واحدة من القنوات الفضائية المتخصصة في عرض محتوى مناسب للأطفال الصغار، وذلك من أول عمر يوم حتى عمر 18 سنة، وربما يرغب أولاد أكبر من هذا السن في متابعة محتوى القناة، بل الأمهات أصبحن يشاركن الأولاد في متابعة المعروض من قبل القناة على الأطفال والاستمتاع به، وعند الوهلة الأولى للقناة نجد أنها قناة أطفال تقوم بتسليتهم، ولكن محتواها موجهة للطفل في صورة أنشودة ولكنها نصيحة بالمقام الأول.

ولهذا التردد يُبحث عنه من قبل الأمهات والآباء، والقناة متواجدة على النايل سات، وفي أي وقت يمكن أي شخص من جميع أنحاء العالم العربي تثبيت القناة عبر إدراج الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب: أفقي.

معدل الرمز برقم 27500.

التردد: 11470.

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