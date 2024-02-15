بداية من مارس “زيادة التأمينات الاجتماعية لاصحاب المعاشات 2024” .. أحسب هتقبض كام

تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالاستعداد لصرف الحد الأقصى لزيادة المعاشات لعام 2024 وذلك استنادا إلى الزيادات التي تمت في إطار حزمة الحماية الاجتماعية والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية.

زيادة التأمينات الاجتماعية لاصحاب المعاشات 2024

تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بنسبة 15% والتي ستبدأ بالصرف اعتبارا من شهر مارس 2024 يأتي هذا القرار في إطار تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة الاقتصادية الحالية وتتمثل الغرض من تقديم زيادة المعاشات في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الاستقرار المالي لهم.

أعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن زيادة الحد الأدنى

حيث سترتفع القيمة الخاصة بالحد الأدنى والأقصى لمن تنتهي خدمتهم اعتبارا من الأول من يناير 2024 إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها وسيتم أيضا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلا من 1700 جنيه بينما سيصل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه وذلك اعتبارا من الأول من يناير 2024 وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فإنه يلزم صاحب العمل باتخاذ عدة إجراءات في حال تعرض العامل للإصابة أثناء العمل يجب على صاحب العمل تقديم الإسعافات الأولية للمصاب حتى لو لم تمنعه الإصابة من ممارسة عمله بشكل فوري.