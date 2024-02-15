حملها من دلوقتي عشان تتفرج على المسابقة وتكون فائز رسمي “تردد قناة السعيدة اليمنية 2024”

ترددت طلبات البحث على قناة “السعيدة” الجديدة لعام 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات والتي تعتبر من بين القنوات المفضلة لدى الجماهير بسبب محتواها المتنوع والمفيد يذكر أن القناة حظيت بشعبية كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي وتعتبر وجهة مفضلة للمشاهدين لمتابعة برامجها المتميزة.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024

تم تغيير تردد قناة “السعيدة” لعام 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات مؤخرا لتلبية احتياجات وتفضيلات الجمهور مما يسهل على مشاهدي القناة الاستمتاع بمحتواها بجودة عالية وبشكل متميز تهدف القناة إلى تقديم محتوى متنوع ومفيد يستفيد منه المشاهدون في الدول العربية المختلفة.

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024على النايل سات:

التردد: 11900

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:6/5

تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 على العرب سات:

التردد:12187

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ:4/3

مزايا القناة السعيدة اليمنية2024