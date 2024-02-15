تردد القنوات
حملها من دلوقتي عشان تتفرج على المسابقة وتكون فائز رسمي “تردد قناة السعيدة اليمنية 2024”
ترددت طلبات البحث على قناة “السعيدة” الجديدة لعام 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات والتي تعتبر من بين القنوات المفضلة لدى الجماهير بسبب محتواها المتنوع والمفيد يذكر أن القناة حظيت بشعبية كبيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي وتعتبر وجهة مفضلة للمشاهدين لمتابعة برامجها المتميزة.
تردد قناة السعيدة اليمنية 2024
تم تغيير تردد قناة “السعيدة” لعام 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات مؤخرا لتلبية احتياجات وتفضيلات الجمهور مما يسهل على مشاهدي القناة الاستمتاع بمحتواها بجودة عالية وبشكل متميز تهدف القناة إلى تقديم محتوى متنوع ومفيد يستفيد منه المشاهدون في الدول العربية المختلفة.
تردد قناة السعيدة اليمنية 2024على النايل سات:
- التردد: 11900
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:6/5
تردد قناة السعيدة اليمنية 2024 على العرب سات:
- التردد:12187
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ:4/3
مزايا القناة السعيدة اليمنية2024
- 1. جودة عالية: تتميز القناة بمحتواها ذي الجودة العالية مما يضمن تجربة مشاهدة ممتعة ومرضية للمتابعين بغض النظر عن مستوى الاتصال الذي يمتلكونه.
- 2. بث على مدار 24 ساعة: تقدم القناة برامجها ومحتوياتها على مدار الساعة مما يوفر للمشاهدين تنوعا وتجربة مشاهدة مستمرة دون انقطاع.
- 3. برامج متنوعة: تصب جميع البرامج التي يقدمها المذيع في خدمة مختلف شرائح المشاهدين مما يجعلها مفيدة وممتعة للجميع.
- 4. الالتزام بالمعايير الاجتماعية: تحرص القناة على تقديم محتوى يلتزم بالقيم والمعايير الاجتماعية مما يجعلها موثوقة ومقبولة للمشاهدين.