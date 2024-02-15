اعمل حسابك على هدوم العيد خلاص “زيادة معاشات مارس بمناسبة رمضان 2024” .. مبارك عليكم الزيادة

في مارس 2024 ينتظر عدد كبير من أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف معاشاتهم بالزيادة الجديدة، التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرفها لكافة المواطنين في الدولة تأتي هذه الزيادة بنسبة 15% وتعتبر جزءا من أكبر قرارات حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

زيادة معاشات مارس بمناسبة رمضان 2024

لم يصدر بعد أي قرار من وزارة المالية بشأن تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 ليتم صرفها قبل حلول شهر رمضان الكريم. يبدأ شهر رمضان الكريم فلكيا يوم الاثنين 11 مارس 2024 وبناء على هذا التوقيت من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة في مواعيدها المعتادة دون أي تغييرات حتى الآن يجري متابعة المستجدات عن كثب لأي تطورات قد تحدث في هذا الشأن.

قرار الرئيس السيسي الخاص بالزيادة المعاشات

تم اتخاذ قرار هام من قبل الرئيس السيسي ضمن الحزمة الجديدة حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا ابتداء من شهر مارس 2024 وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم زيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية وقد تم أيضاً تطبيق حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيها لكل درجة وظيفية وذلك ليصل إلى 900 جنيه مما يحسن معاشاتهم.