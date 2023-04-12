اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 ” منصة مظلتي ” pdf عبر موقع وزارة العمل

تم الإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق لعام 2023، وقد تم نشر هذه الأسماء عبر رابط منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية. ويمكن للمواطنين الاستعلام عن أسماء المشمولين بالبرنامج عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. منصة “مظلتي” تقدم كافة المعلومات الضرورية للمواطنين عن تفاصيل البرامج وشروط التقديم، بهدف دعمهم بما يلزم لتعزيز حياة الأفراد والعائلات المحتاجة في المجتمع. بذلك، فإن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود الحكومية لتقديم الرعاية الاجتماعية للمتضررين والمحتاجين بشكل فعّال ومؤثر.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

تتزايد بشكل مستمر وكبير شهرة جميع السجلات المتعلقة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق على كافة محركات البحث العالمية، بعد أن قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسيير جميع الأعمال المتعلقة بإتاحة جميع خيارات البحث عن القوائم التي تخص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع مناطق العراق، حدث كل ذلك، تم نشر الأسماء على موقع وزارة خاص، وتُيسَّرت هذه الخدمة على المحركات البحثية في موقع الوزارة.

منصة مظلتي

وقد قامت بتوفير كل المعلومات الضرورية للطالبين عن تفاصيل البرامج وشروط التقديم، وذلك بهدف مساعدة الأفراد والعائلات المحتاجة للاستفادة من هذه البرامج، يهدف الجهد المبذول لمعالجة 300,000 طلب ممن يتقدمون بطلب للحصول على الدعم، إلى ضمان صرف جميع المساعدات والرعاية الاجتماعية لكل شخص يستحقها.

الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق

هناك سلسلة متعددة من الخطوات التي يجب اتباعها لضمان التعرف على أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في العراق، والتي تشتمل على التالي

تم فتح موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية على الإنترنت.

اختيار الرمز المعني بالاطلاع على تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي.

قم بتحديد الرقم الخاص بالوجبة التاسعة

يجب عليك تسجيل رقم هويتك ورمز التحقيق الخاص بك.

في النهاية، يتوجب عليك النقر على رمز الاستعلام.

في ختام مقالنا قدمنا لكم كافة التفاصيل عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 العراق وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يتضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق للعام 2023 أسماء الأفراد الذين حصلوا على دعم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بهدف تقديم المساندة لهم لتحقيق حياة كريمة.