“مايا العبسي” خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024 والحصول على مليون ونصف ريال يمني

تستعد الإعلامية الناجحة مايا العبسي لإطلاق مسابقة “طائر السعيدة 2024” والتي تعتبر واحدة من أبرز المسابقات الرمضانية المحبوبة داخل وخارج اليمن تتميز هذه المسابقة بتنوعها وإثارتها حيث تقدم مجموعة متنوعة من التحديات والأسئلة المشوقة التي تجذب الجماهير وتزيد من شعبيتها خلال شهر رمضان المبارك.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة اليمنية 2024

للراغبين في المشاركة في مسابقة “طائر السعيدة”

1. قم بزيارة رابط المسابقة المتاح على موقع Alsaeedah TV. 2. قم بكتابة اسمك رباعيًا ورقم هاتفك الخاص. 3. حدد اسم المحافظة التي تقيم فيها. 4. انقر على زر “اشتراك” للتسجيل في المسابقة.

سيتم طرح الأسئلة المتعلقة بالمسابقة خلال أيام شهر رمضان المبارك وسيتم التواصل مع الفائز عبر رقم الهاتف الذي قام بتسجيله لدى المسابقة.

ما هي مسابقة الطائر السعيدة اليمنية2024

تقدم المسابقة بفخر من قبل الإعلامية مايا العبسي وتطرح فيها أسئلة متنوعة ومثيرة تشمل مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك الثقافة التاريخ الدين والاجتماع تتسم هذه الأسئلة بالتحدي والتعقيد حيث تستهدف إثارة الذهن وتحفيز التفكير الإبداعي يمكن للمشاركين في المسابقة الاستمتاع بتجربة فريدة ومثيرة حيث يتحدون أنفسهم لحل الأسئلة الصعبة والمثيرة مما يتيح لهم الفرصة للفوز بجوائز قيمة تمثل تقديرا لمجهودهم وذكائهم لا تفوت الفرصة للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة وتحدي نفسك واحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة فرصة لا تضاهى للاستمتاع بتجربة تعليمية وترفيهية مميزة تمتزج فيها المعرفة بالمرح والتحدي.