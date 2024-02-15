عرفت المكان فين ولا لسه “معارض اهلا رمضان 2024” بخصومات حتى 60% للمواطنين

إنه مع حلول شهر رمضان الكريم 2024 يتم التساؤل من جانب المواطنين في هذا الوقت الجاري عن معارض أهلا رمضان، فمن الجدير بالذكر أنه يترقب وينتظر موعد افتتاح تلك المعارض جميع المواطنون بمختلف المحافظات، إذ إن تلك المعارض تقوم بتوفير جميع السلع الاستراتيجية وذلك بخصومات تبلغ حتى 30% ويعتبر واحد من أبرز المعارض التي تقوم بخدمة الأشخاص في هذه الفترة سنويا تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم وفيما يلي في هذا المقال سوف نتعرف سويا على موعد بدء معرض اهلا رمضان بكلا من محافظة القاهرة والجيزة والأماكن الخاصة بتلك المعارض المتعلقة باهلا رمضان بالإضافة إلى أسعار السلع الغذائية 2024.

معارض اهلا رمضان 2024

تقوم وزارة التموين بافتتاح معرض أهلا رمضان بكلا من محافظة القاهرة وأيضا محافظة الجيزة بدءا من يوم الخميس القادم الذي سيكون موافقا الخامس عشر من فبراير 2024، ويكون المعرض مستمر بتلك المحافظتين حتى شهر بأكمله ومن الجدير بالذكر أن الأماكن الخاصة بمعرض أهلا رمضان بمحافظة الجيزة تكون كما يلي:

شارع البطل أحمد عبد العزيز.

شارع طلعت حرب شارع المشروع بميت عقبة شارع الصفا والمروة

أسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان

فيما يلي تلك الأسعار التي تتعلق بالسلع الغذائية بتلك المعارض الخاصة بأهلًا رمضان بمناسبة حلول الشهر الكريم 2024