وصلت لحد فين “اسعار السلع داخل معارض اهلا رمضان 2024” .. تخفيضات حتى 60%

عدد هائل للغاية من الأشخاص يتساءل عن أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان 2024 كذلك انه يتم التساؤل عن موعد شهر رمضان الكريم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم البحث أيضا باستمرار من جانب الأشخاص حول أسعار السكر في تلك المعارض، وفيما يلي سوف نرفق لكم جميع التفاصيل الخاصة بذلك.

اسعار السلع داخل معارض اهلا رمضان 2024

في الواقع أن معرض أهلا رمضان سيتم انطلاقة بدءا من يوم الخميس القادم الذي يكون موافق 18 من فبراير الحالي 2024 ويكون مستمرا في كلا من محافظة الجيزة والقاهرة حتى 30 يوما، إذ إنه سيتم طرح جميع السلع الغذائية بالإضافة إلى منتجات الخاصة باللحوم باقل الأسعار وهذا عند المقارنة بباقي الأسواق الأخرى في حيز الحرص على الحد من العبء على الأشخاص، وأيضا التخفيف من زيادة الأسعار ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قامت بالتأكيد على أنه سوف يتم إتاحة السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان في جميع المحافظات بمعدل مخفض وقد يبلغ حتى 30%، وهذا في حيز الحد من العبء على الأشخاص ومن الجدير بالذكر أيضا أن السلع الغذائية التي توجد بمعرض أهلا رمضان تكون مشتملة على كلًا من المكرونة والدواجن وأيضا الزيوت بالإضافة الى اللحوم والعسل والجبن وياميش رمضان وغيرهم من المنتجات الأخرى.

أسعار السلع الغذائية في معارض اهلا رمضان 2024

فيما يلي جميع الأسعار التي تخص تلك السلع الغذائية بتلك المعارض: