اخيرا بعد طول انتظار.. استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

يبحث كثير من الطلاب عن نتائج الثالث متوسط 2024 حيث انتهى اليوم الطلاب من أداء الامتحانات ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن موعد ظهور النتيجة خصوصًا بعد أن ظهرت اليوم نتائج الصف السادس الاعدادي في اغلب المحافظات مثل محافظة الأنبار ومحافظة صلاح الدين وبغداد الكرخ وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد ظهور النتائج.

نتائج الثالث متوسط 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات ويمكن للطلاب الحصول على نتائج الاختبارات من عبر اتباع الخطوات الآتية:

يتعين على المتقدم الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط

ثم يتعين عليك بعدها إدخال رمز التحقق الموضح أعلاه

ثم يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة النتائج الواضحة في الصفحة الرئيسية

ثم بعد ذلك يتعين عليك تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

ثم بعد ذلك يتعين عليك إدخال رقم الامتحانات بالشكل الصحيح

وفي الخطوة الأخيرة يتعين عليك الضغط على ظهور النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي تمهيدي لعام 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بكل سهولة وبشكل الكتروني كامل من خلال اتباع عددٍ من الخطوات ولعل من أهم تلك الخطوات ما يلي :