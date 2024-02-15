متاح الان.. Link نتيجة السادس الابتدائي الدور التمهيدي العراق 2024 جميع المحافظات عبر موقع نتائجنا

يبحث كثير من الطلاب عن نتيجة السادس الابتدائي الدور التمهيدي العراق 2024 حيث انتهى الطلاب من أداء الامتحانات وتم بالفعل الانتهاء من رصد الدرجات ورفعها في عدة محافظات في العراق مثل نينوى وكربلاء وقد أكدت الوزارة عن شفافية ودقة تصحيح النتائج ومراجعتها حتى يحصل كافة الطلاب على الدرجات المستحقة وقد تم وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول نتائج السادس الابتدائي.

نتيجة السادس الابتدائي الدور التمهيدي العراق 2024

يبحث الطلاب عن نتيجة السادس الابتدائي الدور التمهيدي العراق 2024 حيث أعلنت الوزارة عن إعلان النتائج في عدة محافظات ولِلاستعلام عن النتائج اتباع الخطوات التالية:

يتعين على الطالب التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط

بعد التوجه إلى الموقع الرسمي يتعين على الطالب الضغط على أيقونة نتائج الصف السادس الابتدائي

الآن يتعين على الطالب اختيار المحافظة التابع لها ومن ثم إدخال الرقم الامتحاني ثم الضغط على عرض النتائج

يتعين عليك بعدها الانتظار حتى يتم عرض النتائج

نتائج السادس الابتدائي من خلال موقع نتائجنا

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بكل سهولة وبشكل إلكتروني كامل حيث وضعت الوزارة عدة طرق للحصول على النتائج حتى لا يحدث ضغط على الموقع ويمكن للطلاب الحصول على النتائج من خلال موقع نتائجنا وذلك عبر إتباع عدد من الخطوات ولعل من أهم تلك الخطوات مايلي :