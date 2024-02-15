طرح الإعلان مسلسل المعلم مصطفى شعبان رمضان يجمعنا 2024

سيتم طرح مسلسل المعلم للنجم المتألق مصطفى شعبان خلال موسم رمضان المقبل 2023 عبر شاشة قناة الحياة وشاشة قناة دي ام سي، والمسلسل من إنتاج سيرنجي وإخراج مرقس عادل وتأليف محمد الشواف، وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي تشويقي كما تعودنا دائما من النجم مصطفى شعبان.

أحداث مسلسل “المعلم رمضان 2024

جاءت أحداث مسلسل المعلم في إطار اجتماعي شعبي وظهر بطل المسلسل في الإعلانات التي شهدتها القنوات الفضائية والبوست الذي تم تصميمه من قبل watch it وظهر خلالها البطل وهو تاجر سمك ويتعرض للعديد من المشكلات والصراعات ويسعى البطل للانتقام لوالده من الشخص الذي تسبب في سجنه وخسارته لجميع أمواله ولكنه لا يعلم من هو الذي فعل ذلك لذا تتسع دائرة الشك من حوله، وتدور أحداث المسلسل في هذا الإطار.

أبطال مسلسل المعلم

المسلسل من بطولة النجم مصطفى شعبان والنجمة سهر الصايغ، بالإضافة إلى كلًا من محمد العمروسي وأحمد بدير والفنان أحمد فؤاد سليم والنجمة انتصار، والنجمة سلوى عثمان والفنان محمود الليثى وطارق النهري والفنان هاجر أحمد وعلاء زينهم بالإضافة إلى نخبة كبيرة من الفنانيين، والمسلسل من إنتاج شركة سينرجي.

والمسلسل سجل التعاون التاني بين كلًا من الفنانة سهر الصايغ والنجم مصطفى شعبان، حيث التقوا معا فب شهر رمضان المقبل في مسلسل بابا المجال، ومن المتوقع أن يسجل المسلسل نجاح كبير وباهر كما توقعنا دائما من أعمال الفنان مصطفى شعبان وباقي أبطال المسلسل، ويمكننا أيضا أن نشير أنه سيتم عرض المسلسل عبر قناة شاشة قناة الأولى الفضائية المصرية.