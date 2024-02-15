الفرحة فرحتين!!.. هؤلاء فقـط يتم صرف العلاوات الخمسة قبل شهر رمضان بحسب قرارات الوزارة + علاوات وزيادة المعاشات

يعتبر البحث عن العلاوات الخمسة من أكثر الكلمات البحثية المتداولة من قبل الكثير من الأشخاص كون هذه الأموال المضافة سوف تساعد أصحابها، لا سيما أن جميع الأشخاص المستفيدين من المعاشات يريدون معرفة التفاصيل الجديدة التي تخص العلاوات الخمسة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة خطوات التعرف على على كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة من ناحية، كما أنه يرغبون أيضا في معرفة موعد صرف العلاوات الخمسة من ناحية أخرى.

العلاوات الخمسة

يرغب جميع المستفيدين من المعاشات أن يتعرفوا على ما تم أخذه من قرارات تصب لصالح المستفيدين بخصوص العلاوات الخمسة، لا سيما أنه من المقرر أن يتم صرف العلاوات الخمسة بداية من شهر مارس القادم لعام 2024 على أن تكون هذه هي الدفعة الثالثة، أما فيما يخص الدفعة الرابعة من العلاوات الخمسة فإنه من المقرر أن يتم صرفها في شهر ديسمبر القادم من العام ذاته.

بالإضافة إلى أن هناك الكثير أيضا يرغبون في معرفة من هم الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة، وهم كالتالي

الأشخاص الذين خرجوا على المعاش في 2006، سيتم صرف العلاوات لهم بقيمة 62 شهرا بأثر رجعي.

أما من خرجوا على المعاش في في بداية شهر يوليو من عام 2007، سيتم صرف العلاوات الخمسة بنسبة 80%.

كما سيتم صرف 3 علاوات، للأشخاص الذين خرجوا على المعاش في عام 2008.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة

بعدما تعرفنا معا على الفئات المسموح لهم بالحصول على العلاوات الخمسة والتي تم تقسيمها على 4 دفعات، فإننا وجدنا أنه لا بد من أن نعلمكم بتفاصيل الاستعلام عن العلاوات الخمسة، حتى لا يتم إهدار الوقت في البحث عن تفاصيل الاستعلام والتي جاءت على هذا النحو التالي